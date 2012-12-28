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59 минут назад

На границе Казахстана и РФ скопилось 300 фур

Причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе «Атырау - Астрахань».

На пункте пропуска «Курмангазы» Атырауской области наблюдается скопление порядка 280 грузовых автотранспортных средств, следующих по маршруту в РФ, — сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Минфина Казахстана в Телеграм-канале.

Одной из причин заторов стало завершение ремонтных работ на трассе «Атырау-Астрахань», что привело к резкому увеличению количества транспортных средств.

Но пропускная способность указанного пункта пропуска составляет 200 автотранспортных средств в сутки в сутки. Тогда как на пункт пропуска ежедневно прибывает порядка 250-300 автотранспортных средств в сутки.

Для решения вопроса в оперативном порядке ДГД по Атырауской области увеличено количество специалистов, работающих на пункте до 14 сотрудников.

В пресс-службе отметили, что комитет совместно с Пограничной службой Казахстана прилагает все усилия для минимизации задержек транспорта и скорейшего разрешения ситуации на пункте пропуска.
Казахстан
фуры
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