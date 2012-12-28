На границе Казахстана и РФ скопилось 300 фур

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59 минут назад
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Причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе «Атырау - Астрахань».
Одной из причин заторов стало завершение ремонтных работ на трассе «Атырау-Астрахань», что привело к резкому увеличению количества транспортных средств.
Но пропускная способность указанного пункта пропуска составляет 200 автотранспортных средств в сутки в сутки. Тогда как на пункт пропуска ежедневно прибывает порядка 250-300 автотранспортных средств в сутки.
Для решения вопроса в оперативном порядке ДГД по Атырауской области увеличено количество специалистов, работающих на пункте до 14 сотрудников.
В пресс-службе отметили, что комитет совместно с Пограничной службой Казахстана прилагает все усилия для минимизации задержек транспорта и скорейшего разрешения ситуации на пункте пропуска.
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