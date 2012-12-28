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В России
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20 минут назад
Россия поставила Японии рекордные 1,9 тысячи тонн крабов
Россия в сентябре увеличила поставки краба в Японию почти в 1,5 раза.
За месяц поставки одного вида морепродуктов выросли до 1,9 тысячи тонн. Стоимость экспорта увеличилась до 34,8 миллиона долларов — оба показателя стали рекордными с конца 2023 года.
Всего за сентябрь азиатская страна приобрела у России 1,96 тысячи тонн ракообразных. Из них крабы составили 98% отгрузок. Общий импорт краба в страну составил 2,6 тысячи тонн — помимо России, главными поставщиками стали Канада (18%) и Бахрейн (3%).
Предприятия рыбопромышленной отрасли РФ ранее попросили не продлевать срок действия экспортных пошлин на рыбу и крабов. Обращение направили в Минсельхоз и другие ведомства, а также представителям Госдумы и комитета Совета Федерации по аграрным вопросам. Авторы письма отметили, что ставка на уровне 7 процентов создаст для рыбаков нагрузку в диапазоне от 30 до 45 миллиардов рублей в год.
По словам источника газеты в отрасли, раньше США были крупнейшим потребителем российского крабового мяса, но после введения запрета Россия переориентировала экспорт краба на азиатские рынки, в том числе Японию.
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