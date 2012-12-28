Сегодня в Липецке: закрытие кинофестиваля, липчане не боятся увольнений, а перед собеседованием предпочитают выпить
В России
47
сегодня, 14:40
РФ и Белоруссия отменили роуминг в Союзном государстве
Совет министров Союзного государства России и Белоруссии на заседании 5 ноября одобрил около 20 документов, одним из которых стала резолюция об отмене роуминга.
Также подписаны резолюции «О «статусе» продукции белорусских и российских производителей как «товара Союзного государства» и «О развитии пригородного железнодорожного сообщения между областями Республики Беларусь и субъектами Российской Федерации», постановления «О единых правилах в области защиты прав потребителей», «О разработке Стратегии формирования общего информационного пространства Союзного государства», «О выравнивании тарифных условий на перевозки железнодорожным транспортом минерально-строительных грузов для белорусских и российских производителей при поставке на российский рынок железнодорожным транспортом», — передает ТАСС.
Два документа касаются мер по противодействию незаконному импорту товаров на территорию Союзного государства и мер по противодействию незаконному обороту табака, табачных изделий на территории Союзного государства.
0
0
0
0
0
Комментарии