Сегодня в Липецке: закрытие кинофестиваля, липчане не боятся увольнений, а перед собеседованием предпочитают выпить
В России
31
24 минуты назад
К концу года в РФ может быть продано свыше 1,6 млн авто
Больше всего денег было потрачено на покупку автомобилей японской марки Toyota — 697 млрд рублей.
«Результаты десяти месяцев года приблизились к ранее озвученному АЕБ прогнозу продаж на год, поэтому нет сомнений, что прогноз будет превышен и рынок может преодолеть отметку в 1,6 млн», — приводятся в сообщении АЕБ слова Калицева.
При этом ассоциация допускает, что в ближайшей перспективе усилится тенденция на снижение потребительской активности и возможного перехода к снижению продаж в связи удорожанием кредитных средств для бизнеса и покупателей, — передает ТАСС.
«В таком случае для сохранения объемов и дальнейшего роста рынка потребуется существенная поддержка со стороны государства», — отметил Калицев.
По данным АЕБ, продажи новых легковых авто и LCV в России в октябре 2024 году составили 177,5 тыс. штук с учетом параллельного импорта. По данным продаж от «Паспорт промышленный консалтинг» — 181,1 тыс. штук. Таким образом, продажи октября этого года превысили прошлогодние на 51%, а результаты продаж за 10 месяцев 2024 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 57%.
С января по сентябрь жители России потратили на автомобили с пробегом 5,04 трлн рублей, что на 16% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, — пишет «Газета.ru».
Больше всего денег было потрачено на покупку автомобилей японской марки Toyota — 697 млрд рублей. Далее следует немецкий бренд BMW (432 млрд рублей).
На Lada с пробегом россияне за три квартала 2024 года истратили 413 млрд рублей, на Kia — 390 млрд рублей, на Mercedes-Benz — 369 млрд рублей. На подержанные автомобили Hyundai за указанный период ушло 320 млрд рублей.
0
0
0
0
0
Комментарии