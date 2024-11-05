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В России
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34 минуты назад
Бывший заместитель губернатора Тульской области погиб при пожаре от камина
В подмосковном Красноармейске при пожаре от камина скончался бывший первый заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков.
По данным издания, трагедия произошла накануне в Пушкинском городском округе. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с камином. У 73-летнего хозяина в гостях находилась знакомая, она смогла спастись, а Шеденков погиб.
Шеденков был первым главой администрации Новомосковского района Тульской области. В 1996 году занял пост заместителя губернатора Тульской области. Затем чиновник переехал в Москву, где также занимал ответственные посты – был главой управы района Капотня и заместителем префекта Юго-Восточного округа.
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