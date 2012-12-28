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В России
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сегодня, 11:25
ФАС выявила дорожный картель на 1 млрд рублей в рамках нацпроекта
Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО «Гипростроймост» и ООО «Кузоватовское ДРСУ».
Признаки нарушения обнаружены на торгах по ремонту, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории Ульяновской области, — сообщает пресс-служба ведомства.
Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО «Гипростроймост» и ООО «Кузоватовское ДРСУ».
Ведомство подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Компании заключали контракты на работы по ремонту, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории Ульяновской области. Уточняется, что часть торгов проходила в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Главные доказательства, в том числе о совместной хозяйственной деятельности, ФАС России получила во время внеплановых выездных проверок в офисы компаний на территории Ульяновской области.
Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 273 686 359 рублей.
В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.
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