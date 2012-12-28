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В России
23
17 минут назад

В Госдуме предлагают предупреждать водителей о нарушениях красным сигналом

В момент превышения скорости водителей могут сразу начать предупреждать о нарушении красным сигналом. Превышение скорости — одно из самых опасных и распространённых нарушений ПДД.

Депутаты во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предполагающий информирование водителя о нарушении ПДД красным сигналом сразу после его фиксации, — передает РИА Новости.

Изменения вносятся в федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации».

«Законопроектом предлагается внести изменение. <…> (Согласно этому изменению) при фиксации (нарушения ПДД) работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами превышения установленной скорости одновременно подается сигнал красного цвета», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов законопроекта, такой сигнал может заставить водителя сразу узнать о своем нарушении, а не через несколько дней, и быть более внимательным до конца движения.

Согласно пояснительной записке, превышение скорости — одно из самых опасных и распространенных нарушений ПДД. Такая инициатива может стать эффективной мерой их профилактики.

«Сегодня ряд комплексов предупреждают о нарушении, к примеру, скоростного режима. Однако не все камеры оснащены подобным функционалом информирования. Мы предлагаем распространить такую практику повсеместно, чтобы водители знали о нарушении ПДД», — резюмировал Нилов.
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