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В России
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17 минут назад
В Госдуме предлагают предупреждать водителей о нарушениях красным сигналом
В момент превышения скорости водителей могут сразу начать предупреждать о нарушении красным сигналом. Превышение скорости — одно из самых опасных и распространённых нарушений ПДД.
Изменения вносятся в федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации».
«Законопроектом предлагается внести изменение. <…> (Согласно этому изменению) при фиксации (нарушения ПДД) работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами превышения установленной скорости одновременно подается сигнал красного цвета», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению авторов законопроекта, такой сигнал может заставить водителя сразу узнать о своем нарушении, а не через несколько дней, и быть более внимательным до конца движения.
Согласно пояснительной записке, превышение скорости — одно из самых опасных и распространенных нарушений ПДД. Такая инициатива может стать эффективной мерой их профилактики.
«Сегодня ряд комплексов предупреждают о нарушении, к примеру, скоростного режима. Однако не все камеры оснащены подобным функционалом информирования. Мы предлагаем распространить такую практику повсеместно, чтобы водители знали о нарушении ПДД», — резюмировал Нилов.
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