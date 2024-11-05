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сегодня, 10:00

В РФ просят ФАС ограничить автоскидки на маркетплейсах

Общественники обратились к главе антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой ограничить автоскидки на маркетплейсах.

Общественники обратились к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой ограничить распродажи на маркетплейсах, — пишет Lenta.ru.

В ФАС заметили, что автоскидки на плохо продаваемые товары наносят ощутимый урон для владельцев онлайн-магазинов на торговых площадках. Оказалось, что сначала участие в распродажах носило добровольный характер, теперь же маркетплейсы могут сами установить скидку на товар. В итоге зачастую цена может становиться даже ниже закупочной.

Сейчас продавец должен сам отслеживать наличие скидок на товар и вовремя их запрещать. Однако часто продавцы узнают о скидках уже после выкупа товара покупателем. Общественники попросили ФАС урегулировать эту ситуацию.

По словам члена общественного совета при ФАС Алексея Кожевникова, торговые площадки вроде Ozon и Wildberries с конца весны — начала лета начали внедрять автоскидки на плохо продаваемые товары. Сперва участие в распродажах носило добровольный характер, и продавцы могли самостоятельно выбрать товары для участия в них. Осенью механизм изменили — скидки на товары назначаются автоматически, а продавец должен самостоятельно отслеживать их и запретить менять цены на свою продукцию.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, цель таких акций — разгрузить склады от неликвидных товаров, которое происходит в периоды высокого спроса. Однако продавцы часто узнают о скидках уже после продаж, и такие навязанные акции зачастую влекут за собой убытки, добавил директор T-Bank eCommerce Илья Кретов.

Ранее предложили запретить маркетплейсам самостоятельно менять стоимость товара в Минэкономразвития. В ведомстве подчеркнули, что любые изменения цены (включая скидки и акции) онлайн-площадка должна обсуждать с продавцом, выложившим товар на продажу.
авто
скидки
экономика
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