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В раскопку «Квадры» на улице Мичурина упала «Лада Гранта»
Происшествия
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В 19-м микрорайоне женщина сломала ногу, другая — в Сселках — руку
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Бизнес
112
56 минут назад

Качество топлива - главный приоритет Любимой Топливной Компании

6 ноября, в честь открытия обновленной АЗС «Любимой Топливной Компании» по ул. 9-го Мая ул., 88, пройдет «День качества топлива». Приглашенные независимые эксперты проверят качество топлива на АЗС ЛТК и раскроют профессиональные секреты, которые помогут автолюбителям определять качественное топливо!

В рамках мероприятия все новые участники программы лояльности получат статус максимального уровня на три месяца при заправке от 20 литров любого топлива.

Действующие участники программы лояльности смогут приобрести сопутствующие товары на АЗС со скидкой 20%.

Также, при покупке сопутствующих товаров от 200 рублей на АЗС можно поучить скидку 2 рубля с каждого литра топлива!

И в качестве приятного бонуса, хот-дог и кофе на мероприятии можно будет приобрести всего за 1 рубль.

День качества топлива на АЗС «Любимой Топливной Компании» также направлен на взаимодействие с клиентами. Важно, чтобы потребители понимали, какую роль они играют в процессе оценки качества топлива. Обращение внимания на запах, цвет и даже консистенцию топлива может стать важным индикатором.

«Для повышения качества нашей продукции мы анализируем отзывы клиентов и проводим опросы среди автолюбителей. Это даёт возможность оценить не только качество топлива, но и уровень обслуживания на АЗС, - прокомментировал директор департамента развития бренда «ЛТК» Тимур Юсупов - Подобная обратная связь играет ключевую роль в поддержании стандартов и оперативном реагировании на любые возникающие проблемы»

Качество топлива — это один из ключевых факторов, определяющих эффективность работы автомобилей и их долговечность. Некачественное топливо может привести к множеству проблем, включая загрязнение двигателей, ухудшение работы системы впрыска и сокращение срока службы деталей. Так, например, наличие примесей или неправильный уровень серы могут привести к образованию отложений на деталях двигателя, что не только увеличивает расходы на техническое обслуживание, но и негативно сказывается на экологии.

*Сроки действия акций, подробности о скидках и акционных предложениях уточняйте у операторов АЗС.

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