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23 минуты назад
Самолет из Москвы в Ташкент экстренно сел в Ульяновске из-за больной пассажирки
По данным пресс-службы, рейс HY602 Uzbekistan airways Москва-Ташкент в 5.00 (3.00 мск) экстренно приземлился в аэропорту Ульяновска.
"Экипаж принял данное решение, поскольку пассажирке, гражданке Узбекистана, на борту стало плохо. Ей оказали первую помощь и увезли в медучреждение", - сообщила представитель Uzbekistan airways.
После этого самолёт продолжил полет и благополучно приземлился в Ташкенте. Экипаж, самолет и сама полоса не пострадали, а взлет-посадки других самолетов не приостанавливались. В целом в городе в момент инцидента были хорошие погодные условия: тихий ветер, видимость более десяти километров, а полоса была сухой и чистой.
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