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В России
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25 минут назад
В Пскове раскрыто производство крабовых палочек из аквариумных рыбок
Специалисты Россельхознадзора выявили факт ввода в оборот компанией ООО «Удмуртакваресурс» потенциально опасной и некачественной рыбной продукции. Площадка по производству морских деликатесов — мяса краба, крабовых палочек, гребешков, икры и печени кеты располагалась в Псковской области.
По данным ведомства, 73 тонны морской продукции были изготовлены из 48,5 тысяч аквариумных рыбок. При этом были оформлены ветеринарные сопроводительные документы.
«О факте выпуска в обращение потенциально некачественной и опасной продукции животного происхождения проинформированы правоохранительные органы Псковской области для принятия мер реагирования», — сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
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