«Я чувствую себя словно героиня фильма ужасов»: замужнюю липчанку преследует неизвестный
Липецкая вечЁрка: штормовой ветер, как погиб мужчина в ЖК «Турист» и новый главврач сокольской больницы
В Липецкой области температура будет подходить к отметке «ноль градусов» и днем, и ночью
«Я чувствую себя словно героиня фильма ужасов»: замужнюю липчанку преследует неизвестный
В Следственном комитете предостерегают липчан: «Не верьте звонящим от имени сотрудников Следкома»
Воскресенье в Липецке: многие музеи и выставки сегодня будут работать бесплатно – список мероприятий и концертов
В России
37
30 минут назад
Маленькая девочка попала в реанимацию из-за отравления коньяком
Инцидент произошел в ночь на 3 ноября. Девочку 2020 года рождения доставили в детскую городскую больницу № 5 им. Филатова. Ребенка поместили в реанимацию, диагностировав токсическое действие этанола. Как пояснил ее отец, она каким-то образом выпила 100 г коньяка.
Отец девочки рассказал, что алкоголь она выпила сама. Сейчас состояние ребенка оценивается как тяжелое. Проводится проверка.
0
0
0
0
0
Комментарии