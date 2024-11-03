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32 минуты назад
В Башкирии сошли с рельсов 22 вагона с углем
Согласно предварительным данным, сегодня ночью в Башкирии на перегоне Пост 28 километр — Пост 21 километр сошли с рельсов 22 вагона, груженных углем. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. Инцидент зафиксировали на участке пути Иглино — Дема.
Задержек движения поездов на участке нет. На место выехала следственно-оперативная группа и исполняющий обязанности уфимского транспортного прокурора.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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