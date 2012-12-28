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сегодня, 16:50
В Финляндии из-за урагана без электричества остались 16 тыс. домов
Сильный ветер повалил две опоры ЛЭП напряжением 400 кВ в провинции Сатакунта. Прежде в истории страны подобного не случалось.
Представитель Fingrid Арто Пахкина отметил, что опоры упали на проходящую дорогу. На ремонт у специалистов уйдет около недели.
В настоящий момент без электроснабжения остаются 15 915 домохозяйств. Сбои в подаче электроэнергии зафиксированы, в частности, в регионах Варсинайс-Суоми, а также частично в провинциях Сатакунта и Похьянмаа, обширные перебои наблюдаются в Хяме.
Как сообщает Финский метеорологический институт, 1 ноября ветер на западе Финляндии впервые достиг ураганных показателей - в городе Раума его скорость 1 ноября вечером достигла 33,5 м/с. По данным метеоролога Туомо Бергмана, 2 ноября в Финляндию придет новый мощный циклон. Он будет двигаться примерно по тому же маршруту, что и предыдущий, и существует вероятность повторения урагана.
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