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сегодня, 16:24
В Канаде гусь пробил лобовое стекло самолета и травмировал пилота
Инцидент произошел с летевшим из Торонто в Виннипег Boeing 737 24 октября. На взлете лайнер столкнулся со стаей птиц, одна из которых ударилась о ветровое стекло и пробила его насквозь.
Командир воздушного судна получил незначительные ранения в результате попадания осколков в кабину пилотов.
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