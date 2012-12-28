В каждом четвертом приложении на Android нашли уязвимость

Эксперты по безопасности нашли в каждом четвертом приложении на Android уязвимость. Она была обнаружена в библиотеке Android Jetpack, которая содержит инструменты для создания программ от Google, рассказали «Известиям» эксперты.

Библиотека Android Jetpack Navigation облегчает разработчикам работу с интерфейсом создаваемого приложения и помогает создать структуру навигации внутри программы. Уязвимость позволяет открывать фрагменты (экраны) внутри приложения и передать в него любые данные. При этом абсолютно неважно, что разработчик указывал в коде и какие ограничения устанавливал, заявил владелец «Стингрей Технолоджиз» Юрий Шабалин.«Проблема есть в каждом четвертом приложении», — сказал он.Обнаружение уязвимости в этой библиотеке — это тревожный звонок, который должен заставить насторожиться не только разработчиков, но и пользователей. Если это затрагивает каждое четвертое приложение, то значит, что миллионы пользователей могут оказаться под угрозой, считает генеральный директор «Альфа системс» Игорь Смирнов.«Разработчикам пора серьезно задуматься о безопасности своих приложений. Уязвимость может привести к манипуляциям с функционалом и даже к установке вредоносного ПО», — сказал Игорь Смирнов.По словам руководителя киберхаба фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) Игоря Бирюкова, принятие более сложных методик безопасности разработки приведет к замедлению выхода продукта на рынок и кратно увеличит стоимость проекта. Баланс между быстротой и безопасностью сложно выдержать, да и таких задач до последнего времени не стояло, пояснил он.Однако сейчас наблюдается тенденция по усилению безопасности различных приложений не только механизмами защиты, например, сканерами, но и безопасностью самого кода, подчеркнул эксперт.