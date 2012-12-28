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2 минуты назад
В каждом четвертом приложении на Android нашли уязвимость
Эксперты по безопасности нашли в каждом четвертом приложении на Android уязвимость. Она была обнаружена в библиотеке Android Jetpack, которая содержит инструменты для создания программ от Google, рассказали «Известиям» эксперты.
«Проблема есть в каждом четвертом приложении», — сказал он.
Обнаружение уязвимости в этой библиотеке — это тревожный звонок, который должен заставить насторожиться не только разработчиков, но и пользователей. Если это затрагивает каждое четвертое приложение, то значит, что миллионы пользователей могут оказаться под угрозой, считает генеральный директор «Альфа системс» Игорь Смирнов.
«Разработчикам пора серьезно задуматься о безопасности своих приложений. Уязвимость может привести к манипуляциям с функционалом и даже к установке вредоносного ПО», — сказал Игорь Смирнов.
По словам руководителя киберхаба фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) Игоря Бирюкова, принятие более сложных методик безопасности разработки приведет к замедлению выхода продукта на рынок и кратно увеличит стоимость проекта. Баланс между быстротой и безопасностью сложно выдержать, да и таких задач до последнего времени не стояло, пояснил он.
Однако сейчас наблюдается тенденция по усилению безопасности различных приложений не только механизмами защиты, например, сканерами, но и безопасностью самого кода, подчеркнул эксперт.
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