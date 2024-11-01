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сегодня, 15:30
В Арктике на Земле Франца-Иосифа из-за глобального потепления исчез остров Месяцева
Остров растаял в результате глобального потепления.
Территория острова была площадью 53 гектара в архипелаге Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане.
Причиной называют глобальное потепление — остров практически целиком состоял из льда и растаял в течение примерно 10 лет.
Исчезновение острова обнаружили школьники и студенты из межрегиональной проектной группы «РИСКСАТ» под руководством доцента Московского авиационного института, кандидата технических наук Алексея Кучейко. Они изучали по спутниковым снимкам последствия климатических изменений в Арктической зоне России. Сопоставив снимки Земли Франца-Иосифа, они отметили полное исчезновение ледяного образования, которое совсем недавно являлось мысом, а затем стало островом.
Причинами исчезновения острова они назвали потепление климата в арктических регионах, что приводит к таянию ледников и повышению уровня моря. Это вызывает эрозию береговой линии и, как следствие, исчезновение некоторых форм рельефа.
Группа подчеркнула, что потребуются дополнительные исследования, чтобы окончательно подтвердить исчезновение острова Месяцева и выявить возможные изменения в рельефе морского дна.
Пропавший остров находился возле более крупного Ева-Лив — одного из самых северных островов архипелага. Соседний остров Рудольфа является самой северной территориальной точкой России. Кучейко отметил, что теперь потребуется коррекция навигационных карт для организации движения судов.
Остров Месяцева образовался из одноименного полуострова в результате таяния ледника на острове Ева-Лив. Превращение произошло примерно между 1991 и 1995 годами, судя по спутниковым снимкам. Этот факт подтвердили только в 2018 году члены экспедиции проекта «Архипелаги Арктики», а также и гидрографы Северного флота.
На 2021 год пролив между Месяцевым и островом Ева-Лив составлял три километра в ширину и 5–6 метров в глубину. Тогда же уже говорилось, что остров практически полностью растаял.
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