Сегодня в Липецке: мокрый снег, выставка знаменитого земляка и как продлить себе отдых на праздники
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства обязали навести порядок на берегах Липовки
В России
33
25 минут назад
РФ и Норвегия договорились об условиях рыболовства на 2025 год
Представители России и Норвегии обменялись информацией о вылове за 2023 год и истёкший период 2024 года.
«В ходе сессии стороны обменялись данными научных исследований и статистики о вылове за 2023 год и истекший период 2024 года, утвердили общий допустимый улов трески, пикши и других видов водных биоресурсов на 2025 год. Кроме того, обсудили вопросы регулирования рыболовства в Баренцевом и Норвежском морях и меры по его контролю, включая порядок выдачи разрешений на промысел рыбы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решения, принимаемые на ежегодных сессиях СРНК, позволяют более рационально использовать и регулировать общие запасы России и Норвегии в Баренцевом море, — передает ТАСС.
«Такие встречи являются важным элементом нашего сотрудничества, в основе которого - межгосударственная правовая основа, учитывающая исторический опыт взаимоотношений в области рыболовства, а также определяющая, что значительная часть живых морских ресурсов Баренцева и Норвежского морей представляет единый экологический комплекс, эксплуатируемый рыбаками обеих стран», — заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
0
0
0
0
0
Комментарии