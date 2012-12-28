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В России
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42 минуты назад
В Госдуме советуют россиянам отключить важные аккаунты от сервисов Google
Изменения ограничили возможность регистрации пользователей на российских ресурсах через иностранные сервисы Google и Apple ID.
«Нужно четко понимать, что продолжать сегодня пользоваться продуктами зарубежных вендоров в любом формате — это серьезные риски. Как мы помним, Google уже ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Какой шаг будет следующим, неизвестно», — заявил он.
Ранее портал «Госуслуги» начал просить пользователей сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик @gmail.com на любой другой: некоторым гражданам уже пришло уведомление об обновлении почты, — передает РИА Новости.
По мнению Немкина, последующие ограничения могут оказаться жестче.
«Стоит ли этого дожидаться? Особенно когда речь идет о таком ресурсе, как «Госуслуги», где аккумулируется огромное количество сведений о владельце аккаунта. Давать доступ к этой информации тем компаниям, которые выстраивают свою работу полностью под диктовку правительства США и в целом придерживаются русофобской политики, как минимум нелогично», — добавил парламентарий.
Депутат рекомендовал отказаться от привычки привязывать важные аккаунты к почтовому сервису Google. Перенос данных займет совсем немного времени, зато даст надежные гарантии безопасности, — отметил он.
«В целом любые важные аккаунты, которые так или иначе сегодня связаны с сервисами Google, я рекомендовал бы перенастроить. Не стоит рисковать своей конфиденциальной информацией, доверяясь ИТ-гиганту, который давно не заботится о пользователях», — сказал Немкин.
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