В России
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41 минуту назад
Уголовное дело возбуждено из-за смерти женщины после липосакции
"Следственным отделом по Приморскому району ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту смерти пациентки в клинике пластической хирургии и косметологии", - уточняется в сообщении.
По предварительным данным, пациентке клиники 31 октября была проведена операция, а 1 ноября она умерла. В настоящее время причина смерти неизвестна.
Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Также будет дана правовая оценка действиям врачей.
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