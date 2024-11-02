В России
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43 минуты назад
В Москве мужчина забросал детсад бутылками с зажигательной смесью
Инцидент произошел на Ленинском проспекте, 23-летнему местному жителю мешали воспитанники детского сада, которые шумели под окнами. Дебошир сбросил на детей несколько бутылок с зажигательной смесью.
Охрана образовательного учреждения вызвала полицию. Личность хулигана быстро установили, выяснилось, что мужчина находился в своей квартире под домашним арестом, он объяснил, что помимо борьбы с детьми хотел просто скоротать время в заключении. Воспитанники детсада не пострадали.
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