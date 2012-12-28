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В России
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сегодня, 13:13
В Росстандарте утвердили новые поправки о работе охранников школ и детсадов
Охранников в школах обяжут иметь оружие, надевать бронежилеты и шлемы в зависимости от ситуации в регионе.
В обычных условиях сотрудники охранных предприятий будут обязаны иметь наручники и резиновые дубинки, сейчас никаких требований в этой части не предусмотрено. Кроме того, их обяжут представить документ о прохождении дополнительной физической подготовки, например тренировок по действиям при нападении или возникновении ЧС.
Отдельно в ГОСТе описана работа при режиме усиленной охраны объектов, например при резкой смене криминогенной обстановки в регионе или введении режима повышенной опасности. Сотрудников ЧОПов в таких ситуациях обяжут надеть бронежилеты, бронированные каски и иметь при себе служебное гладкоствольное оружие, требующее получения специальной лицензии.
Стандарт вступает в силу с 1 января 2025 года.
ГОСТ станет обязательным для госорганизаций, которые нанимают частные охранные предприятия (ЧОПы) через госзакупки. По подсчетам Росстандарта, к началу года в России было свыше 100 тыс. дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых учились более 30 млн человек. Основной вид профилактики угроз — физическая охрана таких организаций, уверено ведомство. Однако лишь половина школ нанимает лицензированные ЧОПы, рассчитали в направлении «Народный фронт. Аналитика», а остальные пользуются услугами вахтеров и сторожей, на которых ГОСТ не распространяется.
Встает вопрос о способности образовательных организаций содержать сотрудников ЧОПов с оружием и спецсредствами, поскольку школы финансируются из региональных бюджетов, обратил внимание зампред Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко. Если школа с трудом оплачивала работу охранника без лицензии на ношение оружия, то сможет ли нанять специалиста со всеми нужными лицензиями и соответствием новому стандарту, зарплата которого будет, скорее всего, выше, задался он вопросом.
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