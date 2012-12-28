На «Госуслугах» открылась форма для регистрации каналов с 10 тыс. подписчиков

Минцифры РФ сообщило о добавлении на портал «Госуслуги» формы для регистрации владельцев каналов, на которые подписаны более 10 тысяч человек. Услуга доступна физическим и юридическим лицам, ИП, гражданам России и иностранцам с подтверждённой учётной записью.