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29 минут назад
На «Госуслугах» открылась форма для регистрации каналов с 10 тыс. подписчиков
Минцифры РФ сообщило о добавлении на портал «Госуслуги» формы для регистрации владельцев каналов, на которые подписаны более 10 тысяч человек. Услуга доступна физическим и юридическим лицам, ИП, гражданам России и иностранцам с подтверждённой учётной записью.
Регистрация доступна как для физических, так и для юридических лиц и ИП, граждан России и иностранцев с подтверждённой учётной записью.
Владельцы каналов или страниц могут направить через специальную форму минимальный объём базовых сведений о себе и своём канале, включая контактные данные.
Заявке будет присвоен уникальный номер, который в течение 3 дней нужно разместить в закреплённом сообщении или описании канала/страницы, чтобы Роскомнадзор мог подтвердить принадлежность канала/страницы автору заявки.
Роскомнадзор примет решение о включении канала/страницы в перечень в течение 10 рабочих дней. Уведомление об этом придёт владельцу канала в личный кабинет на Госуслугах.
После включения в перечень владелец канала/страницы должен разместить в её описании уникальную ссылку на запись в реестре Роскомнадзора. По ней другие пользователи и рекламодатели смогут проверить, действительно ли паблик находится в перечне.
Если канал или страница не будут включены в перечень, рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.
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