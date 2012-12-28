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В России
38
29 минут назад

На «Госуслугах» открылась форма для регистрации каналов с 10 тыс. подписчиков

Минцифры РФ сообщило о добавлении на портал «Госуслуги» формы для регистрации владельцев каналов, на которые подписаны более 10 тысяч человек. Услуга доступна физическим и юридическим лицам, ИП, гражданам России и иностранцам с подтверждённой учётной записью.

На портале Госуслуг заработал механизм регистрации владельцев каналов и страниц в соцсетях, имеющих более 10 тыс. подписчиков. После добровольной идентификации каналы/страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень, сообщает Минцифры России в официальном Телеграм-канале.

Регистрация доступна как для физических, так и для юридических лиц и ИП, граждан России и иностранцев с подтверждённой учётной записью.

Владельцы каналов или страниц могут направить через специальную форму минимальный объём базовых сведений о себе и своём канале, включая контактные данные.

Заявке будет присвоен уникальный номер, который в течение 3 дней нужно разместить в закреплённом сообщении или описании канала/страницы, чтобы Роскомнадзор мог подтвердить принадлежность канала/страницы автору заявки.

Роскомнадзор примет решение о включении канала/страницы в перечень в течение 10 рабочих дней. Уведомление об этом придёт владельцу канала в личный кабинет на Госуслугах.

После включения в перечень владелец канала/страницы должен разместить в её описании уникальную ссылку на запись в реестре Роскомнадзора. По ней другие пользователи и рекламодатели смогут проверить, действительно ли паблик находится в перечне.

Если канал или страница не будут включены в перечень, рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.
Госуслуги
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