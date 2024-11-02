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сегодня, 10:11

В 2026 году максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. за один день

Максимальная сумма больничного определяется с учетом предельной базы для начисления страховых взносов.

В 2026 году максимальный размер больничного составит 207,6 тыс. рублей в месяц или 6,8 тыс. за один день, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

На данный момент сумма выплат равна 4 тыс., а в 2025 году предельный размер компенсации будет на уровне 5,7 тыс. Таким образом в 2026 году порог вырастет в 1,7 раза по сравнению с 2024 годом, и на 20% относительно 2025 года.

Чтобы в 2026 году больничный был равен максимальным выплатам, то есть 6,8 тыс. в день (до вычета НДФЛ), нужны стаж от восьми лет, а также зарплата от 183 тыс. в месяц (в 2024 году) и 233 тыс. (в 2025 году).

Максимальная сумма больничного определяется с учетом предельной базы для начисления страховых взносов, отметили в Минтруде. Там добавили: показатель ежегодно индексируется, увеличиваясь на темпы роста средней зарплаты за минувший год.

В 2024 году эта величина составляет 2,2 млн рублей. Согласно проекту бюджета Соцфонда, в 2025 году показатель будет равен 2,8 млн, а в 2026 году — 3 млн. С учетом роста зарплаты увеличивается и максимальный размер пособий, — сказали в Министерстве труда.

«Чтобы получать пособие в максимальном размере, необходимо, чтобы официальный трудовой стаж был не менее восьми лет, а зарплата была вдвое выше средней по стране. По данным Росстата, в 2024-м средний заработок в РФ — порядка 88 тыс. рублей», — отметил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.
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