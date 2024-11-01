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В России
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40 минут назад
В Госдуме предлагают освободить российских сирот от квартплаты
Законопроект при условии корректировки формулировок поддержала Комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан.
Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК Александр Аксененко считает, что так получится оградить эту категорию россиян от огромных долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
«Не раз фиксировались случаи, когда долги за ЖКУ на момент 18-летия сироты достигали таких сумм, что все «накопленные» за это же время социальные выплаты уходили на оплату долга и человек оставался без каких-либо накоплений. Бывало и такое, что долги и вовсе достигали огромных сумм, так что через суд не только взыскивались накопления, но и накладывался арест на само имущество», — рассказал парламентарий.
В некоторых регионах страны уже приняли похожие меры за свой счет, но их предлагают сделать обязательными для всех. Компенсировать квартплату будут при условии, если жилье сироты не сдается и никто действительно им не пользуется, подчеркнул Аксененко. Однако на реализацию инициативы в масштабах страны потребуются дополнительные средства из федерального бюджета.
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