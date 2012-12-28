Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
Председатель городского департамента спорта займет пост начальника областного управления молодежной политики
Общество
«Полицейские сказали, что он побритый уже, в спортивном костюме»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть на территории ЖК «Турист», кого обвинили в побеге заключенных и самокатный скандал
Общество
Липецкий оздоровительный центр обманул 55 пациентов более чем на 8 миллионов рублей
Происшествия
Из ТРЦ «Европа» на Советской вывели посетителей
Происшествия
Призывника оштрафовали на 20 000 рублей за неявку в военкомат, а он лежал в больнице
Общество
Липчанин разоблачил очередную схему с выманиванием мошенником кода Госуслуг
Общество
Легализация майнинга, деанон блогеров и новые правила для мигрантов — законы ноября
Общество
Памятник Эдуарду Белану и Андрею Теперику откроют 15 ноября
Общество
Читать все
Липчанин разоблачил очередную схему с выманиванием мошенником кода Госуслуг
Общество
55-летний липчанин повесил собаку
Происшествия
«Полицейские сказали, что он побритый уже, в спортивном костюме»
Происшествия
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства обязали навести порядок на берегах Липовки
Общество
Пара из Киргизии попалась со 120 граммами героиновой смеси
Происшествия
Из ТРЦ «Европа» на Советской вывели посетителей
Происшествия
Думали инсульт — оказался ковид
Здоровье
В Липецкой области заметно похолодает
Погода в Липецке
К 90-летию НЛМК наградят более 3000 сотрудников комбината
НЛМК Live
Фиктивная продажа «Мазды» не спасла от её конфискации за пьяную езду
Происшествия
Читать все
В России
70
сегодня, 15:53

В некоторых российских подушках обнаружили опасные вещества

Проверка проводилась среди 15 крупных отечественных производств, выпускающих подушки из пуха и пера.

Роскачество исследовало подушки 15 торговых марок с наполнителями из гусиного и утиного пуха и пера. Эксперты назвали основные проблемы исследованных товаров — фальсификацию и грязь. Многие подушки оказались небезопасными для здоровья, — говорится в Телеграм-канале ведомства.

Анализ показал наличие проблем в продукции различных брендов, в частности, некоторые подушки содержали пылевых клещей.

Эксперты организации исследовали подушки по 57 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки. Все, кроме одной, произведены на территории России.

«Товары 12 торговых марок были с пылью, при этом пять из них, которые произведены по ГОСТ, нарушили требования этого национального стандарта. <…> Во всех подушках с пылью оказались также пылевые клещи», — отметили в Роскачестве.

Наличие вредителей в подушках пяти торговых марок не соответствует требованиям ГОСТ. В остальных семи случаях наличие пылевых клещей не является нарушением ГОСТ, но не соответствует требованиям опережающего стандарта Роскачества. В подушках трех торговых марок ни пыли, ни пылевых клещей не выявлено.

Нарушения по показателю индекса токсичности в воздушной среде не выявлены. Одновременно подушки восьми торговых марок имели нарушения техрегламента по показателю индекса токсичности в водной среде.

«Эти подушки становятся небезопасными при длительном контакте с кожей человека, если они намокли из-за пота, слюны, влажных ладоней или любой другой влаги. Такие подушки могут приводить к аллергическим реакциям и даже отравлениям», — пояснили в Роскачестве.

Подушки шести торговых марок не соответствовали техрегламенту по содержанию (выделению) в воздушную среду ацетальдегида: показатели в некоторых случаях превышали допустимую норму в четыре раза. Кроме того, согласно результатам исследования, состав наполнителя подушки не отличался от заявленного на маркировке только у одной торговой марки.

«В остальных случаях производители подмешивали в наполнитель пух и перья других птиц (например, заявляли о гусином пухе, а в действительности в наполнителе был также утиный пух), заявляли 100% пух, но на самом деле подмешивали перо, рубленное (ломаное) перо, а также пуховый и перовой ворс. Кроме этого, эксперты выявляли случаи, когда процентное соотношение пуха и пера не соответствовало заявленному на маркировке», — добавили в организации.

Эксперты выявили и другие проблемы в этой категории, которые не нормируются техрегламентом, в том числе в части чистоты наполнителя.

«Исследование вскрыло проблему с качеством представленных на рынке подушек с пухом и пером. В этой связи Роскачество приняло решение продолжить мониторинг этой категории на постоянной основе. Все материалы с результатами проведенного исследования направлены в контрольно-надзорные органы для принятия мер реагирования», — подчеркнули в пресс-службе.
подушки
качество
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru