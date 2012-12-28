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В России
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сегодня, 15:53
В некоторых российских подушках обнаружили опасные вещества
Проверка проводилась среди 15 крупных отечественных производств, выпускающих подушки из пуха и пера.
Анализ показал наличие проблем в продукции различных брендов, в частности, некоторые подушки содержали пылевых клещей.
Эксперты организации исследовали подушки по 57 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки. Все, кроме одной, произведены на территории России.
«Товары 12 торговых марок были с пылью, при этом пять из них, которые произведены по ГОСТ, нарушили требования этого национального стандарта. <…> Во всех подушках с пылью оказались также пылевые клещи», — отметили в Роскачестве.
Наличие вредителей в подушках пяти торговых марок не соответствует требованиям ГОСТ. В остальных семи случаях наличие пылевых клещей не является нарушением ГОСТ, но не соответствует требованиям опережающего стандарта Роскачества. В подушках трех торговых марок ни пыли, ни пылевых клещей не выявлено.
Нарушения по показателю индекса токсичности в воздушной среде не выявлены. Одновременно подушки восьми торговых марок имели нарушения техрегламента по показателю индекса токсичности в водной среде.
«Эти подушки становятся небезопасными при длительном контакте с кожей человека, если они намокли из-за пота, слюны, влажных ладоней или любой другой влаги. Такие подушки могут приводить к аллергическим реакциям и даже отравлениям», — пояснили в Роскачестве.
Подушки шести торговых марок не соответствовали техрегламенту по содержанию (выделению) в воздушную среду ацетальдегида: показатели в некоторых случаях превышали допустимую норму в четыре раза. Кроме того, согласно результатам исследования, состав наполнителя подушки не отличался от заявленного на маркировке только у одной торговой марки.
«В остальных случаях производители подмешивали в наполнитель пух и перья других птиц (например, заявляли о гусином пухе, а в действительности в наполнителе был также утиный пух), заявляли 100% пух, но на самом деле подмешивали перо, рубленное (ломаное) перо, а также пуховый и перовой ворс. Кроме этого, эксперты выявляли случаи, когда процентное соотношение пуха и пера не соответствовало заявленному на маркировке», — добавили в организации.
Эксперты выявили и другие проблемы в этой категории, которые не нормируются техрегламентом, в том числе в части чистоты наполнителя.
«Исследование вскрыло проблему с качеством представленных на рынке подушек с пухом и пером. В этой связи Роскачество приняло решение продолжить мониторинг этой категории на постоянной основе. Все материалы с результатами проведенного исследования направлены в контрольно-надзорные органы для принятия мер реагирования», — подчеркнули в пресс-службе.
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