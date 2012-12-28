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В России
52
46 минут назад
1

В РФ заработал реестр с электронными повестками в армию

Согласно документу, осенний призыв в этом году должен быть проведен с использованием нового цифрового ресурса.

С 1 ноября, согласно постановлению правительства, начался второй этап внедрения Единого реестра воинского учета. На первом этапе, с 27 апреля по 31 октября, Минцифры должно было создать систему по специальному техническому заданию и передать ее Минобороны, которое будет загружать в него данные о военнообязанных, — передает РБК.

Второй этап подразумевает, что реестр считается заработавшим, хотя в сентябре Минцифры отметило, что его полноценное использование возможно «не раньше 2025 года».

Согласно документу, текущий — осенний — призыв должен быть проведен с использованием нового цифрового ресурса. Однако ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что пока действуют старые правила, а электронные повестки протестируют только в Рязанская области, Республике Марий Эл и на Сахалине. Призыв длится с 1 октября по 31 декабря.

С 1 ноября военкоматы будут решать большинство вопросов, связанных с воинским учетом, автоматически. Работодатели тоже должны использовать реестр воинского учета для передачи сведений в военкоматы о военнообязанных сотрудниках. Российские банки, которых обязали отказывать в кредитах уклонистам от призыва и воинской службы, также обязаны исполнять требования об отказах таким лицам в кредитах с этой даты.

Информация, которую будут вносить в реестр, содержит в том числе личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, информацию о гражданстве, образовании, трудовой деятельности, состоянии здоровья, а также «иные сведения, определенные правительством Российской Федерации в соответствии с указом президента».

Создание реестра воинского учета предусмотрено законом об электронных повестках, который президент Владимир Путин подписал в апреле 2023 года. Повестки, помимо традиционных способов, будут приходить в электронной форме и считаться врученными через неделю после размещения в реестре повесток. С момента получения документа закон устанавливает запрет на выезд за границу. Уведомление о повестках станет приходить на «Госуслуги».

Не имеет значения, видел ли призывник уведомление на портале госуслуг. Если не прийти в дату, указанную в повестке, и не подтвердить уважительную причину неявки, через 20 дней на гражданина будут наложены ограничения, которые снимут только после появления в военкомате.

В числе возможных ограничений ‭запрет на регистрацию в качестве ИП, а также в качестве самозанятого; ‭приостановка государственной регистрации недвижимости; ‭ограничение на управление транспортом, запрет на регистрацию транспорта; ‭отказ в получении кредитов, займов.

Уточняется, что за игнорирование повестки могут наложить административную ответственность, влекущую штраф от 10 до 30 тыс. рублей. Если суд докажет умысел на уклонение (например, неоднократную неявку по повестке), это создает прямой риск уголовного наказания вплоть до лишения свободы до двух лет.
повестки
реестр
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Комментарии (1)

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Павел Грачёв
26 минут назад
Сколько он заработал. Поясните
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