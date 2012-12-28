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сегодня, 13:44

В Брянске местный житель пострадал при атаке дрона на жилой дом

Мирный житель был ранен во время атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) на многоквартирный дом в Брянске.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом.

По его словам, в результате атаки пострадал один житель. На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.

«Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. Четыре беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал глава региона в Телеграм-канале.

Богомаз уточнил, что 38 БпЛА самолетного типа были уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над нашим регионом с 20.00 31.10 и в течение прошедшей ночи.
беспилотники
атака
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