В России выросли цены на картофель на фоне завершения сбора урожая

Картофель в России дорожает третью неделю подряд, несмотря на то, что сбор урожая его подходит к концу. Так, по данным Росстата, с 8 по 14 октября цены выросли на 1,3%, а с 15 по 21 октября на 2%, а с 22 по 28 октября еще на 3,1%. При этом с начала года стоимость овоща только по официальным данным увеличилась на 54,7%.

