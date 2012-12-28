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В России
64
56 минут назад

В России выросли цены на картофель на фоне завершения сбора урожая

Картофель в России дорожает третью неделю подряд, несмотря на то, что сбор урожая его подходит к концу. Так, по данным Росстата, с 8 по 14 октября цены выросли на 1,3%, а с 15 по 21 октября на 2%, а с 22 по 28 октября еще на 3,1%. При этом с начала года стоимость овоща только по официальным данным увеличилась на 54,7%.

Увеличение стоимости в рознице зафиксировали статистические ведомства в ряде регионов. В частности, в Башкирии с 14 по 21 октября овощ подорожал на 2,95%, в Мурманской области за эту же неделю — на 4,1%, в Псковской — на 2,24%, в Оренбургской — на 2,9 % а в Волгоградской области — на 5,9%.  

Производители в том числе объясняют это удорожание сокращением посевных площадей, аномальной погодой, повышением стоимости логистики и другими факторами. 
 
«В прошлом году был собран рекордный урожай картофеля — 8,6 млн т. Оптово-отпускная цена на него у сельхозпроизводителей до мая этого года была в коридоре 11–12 рублей за 1 кг. То есть аграрии торговали своей продукцией либо на уровне себестоимости, либо ниже ее. Поэтому на фоне уровня прошлого года рост цен есть», — пояснил «Известиям» исполнительный директор «Картофельного союза» Алексей Красильников.
 
Климатические условия этого года способствовали тому, что товарного картофеля сейчас меньше, чем в прошлом году. Кроме того, растет себестоимость производства, в том числе за счет дорогих кредитов, сообщил «Известиям» председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов.
 
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), напротив, сообщили, что торговые сети смягчают ценовое давление.

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