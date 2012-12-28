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В России
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57 минут назад

Минсельхоз предложил ввести с марта квоту на беспошлинный ввоз картофеля

Минсельхоз предлагает ввести квоту на беспошлинный ввоз картофеля в Россию с марта 2025 года. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ведомства, отвечая на вопрос о мерах для сдерживания роста цен.

«Планируется внести на рассмотрение ЕЭК предложение по установлению льготы в виде квоты на беспошлинный ввоз картофеля с марта 2025 года», — пояснили в пресс-службе. 

При этом там отметили, что ситуация на продовольственном рынке, в том числе по картофелю и овощам, находится под постоянным вниманием министерства и других заинтересованных ведомств.

«Относительно картофеля стоит отметить, что рекордный урожай прошлого года привел к существенному снижению цен на эту продукцию. В 2024-м производство культуры сократилось из-за неблагоприятных погодных условий, снижение предложения оказывает определенное давление на цены. Вместе с тем сегодня картофель у производителей стоит 22,4 рубля за 1 кг, что ниже, чем, например, на аналогичный период 2021 года (23,6 рубля/кг). Таким образом, повышение наблюдается только по отношению к низкой базе 2023 года», — подчеркнули в министерстве.

Также там отметили, что для сдерживания роста цен Минсельхозом принимается и ряд других мер. Так, совместно с Минпромторгом России прорабатывается возможность выстраивания долгосрочных отношений между торговыми сетями и поставщиками овощной продукции из стран СНГ в целях замещения импорта из дальнего зарубежья. 

Также до 31 декабря 2024 года включительно продлено действие льготного железнодорожного тарифа, в рамках которого осуществляется перевозка овощной продукции в направлении Дальневосточного федерального округа. Кроме того, продолжается реализация отдельного федерального проекта, направленного на стимулирование производства картофеля и овощей.

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