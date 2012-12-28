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вчера, 16:57

В Кемеровской области 11 человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе

В результате аварии медицинская помощь потребовалась 11 пассажирам.

В Кемеровской области полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на автодороге «Калтан – Малиновка», при котором пострадали 11 человек, — сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.

Авария произошла около 17.00 (13.00 мск). На место незамедлительно прибыли экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД по городу Калтану.

«Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса «НЕФАЗ», который следовал из Новокузнецка в поселок Малиновка, в сложных дорожных и метеорологических условиях не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате аварии медицинская помощь потребовалась 11 пассажирам», — говорится в сообщении.

Полицейские в данный момент устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа ОМВД по Калтану. Проводится проверка, — передает РИА Новости.
ДТП
автобус
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