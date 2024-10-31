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В России
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сегодня, 16:09
Куриные яйца могут подорожать на 10% в ближайшее время
В качестве причин называют рост цен на комбикорм и расходные материалы, а также повышенный спрос.
Драйвером роста выступает возросшая стоимость комбикорма и расходников. Также цены на яйца подогревает повышенный спрос.
«По нашей информации, торговые сети уже получили неприятные письма от производств о скором подорожании», — отмечает издание.
Таким образом, скоро стоимость куриных яиц в российских магазинах может достигнуть 85–90 рублей за десяток против текущих 75–80 рублей.
В 2023 году в России произошел резкий скачок цен на яйца. За 12 месяцев продукт подорожал на 61,35%. На начало января текущего года стоимость десятка яиц в среднем по стране составляла порядка 133 рублей.
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