Липчан всё чаще обманывают сотрудники «энергосбытовой компании» и «электроснабжающей организации»
Массовый побег из ИК-2: обвинение в халатности предъявлено начальнику центра трудовой адаптации
Массовый побег из ИК-2: обвинение в халатности предъявлено начальнику центра трудовой адаптации
С начала года в Липецкой области сняли с реализации около пяти тысяч немаркированных товаров
Бизнес
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41 минуту назад
19 лет полигон «Центролит» принимал твердые коммунальные отходы города Липецка и Липецкого района.
За все время эксплуатации на нем разместили почти 2 миллиона тонн.
Первый этап рекультивации завершен.
Подробнее в видео.
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