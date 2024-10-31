В Госдуме предлагают ввести утилизационный сбор на железнодорожный транспорт

Глава комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев направил на согласование в правительство РФ законопроект о введении утилизационного сбора на железнодорожный подвижной состав.