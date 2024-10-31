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В России
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45 минут назад
В Госдуме предлагают ввести утилизационный сбор на железнодорожный транспорт
Глава комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев направил на согласование в правительство РФ законопроект о введении утилизационного сбора на железнодорожный подвижной состав.
Документ, по словам Гутенева, уже направлен на рассмотрение в правительство.
По словам источника издания, знакомого с проектом закона, речь идет о сборе в размере 15% от стоимости единицы техники, совещание по этому вопросу должно состояться у заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Уварова в начале ноября, — передает «Интерфакс».
Во внесенном ранее в Госдуму проекте трехлетнего бюджета РФ прогнозировалось, что в 2025-2027 гг. в бюджет поступит в общей сложности 7,2 трлн руб. от утильсбора на транспорт: в 2025 году — чуть более 2 трлн рублей, в 2026 году - около 2,5 трлн рублей, в 2027 году - свыше 2,7 трлн рублей. Как сообщалось, утильсбор на автомобильную технику с 1 октября 2024 года будет проиндексирован в среднем на 70-85%. Рост ставок сбора в пределах 20% также произойдёт и с 1 января 2025 года.
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