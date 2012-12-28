1 млн звонков от мошенников заблокировал билайн в Липецкой области

1 млн мошеннических звонков с начала года были заблокированы в Липецкой области благодаря автоматической системе безопасности билайн. В том числе 220 тыс. подозрительных вызовов были адресованы клиентам оператора старше 60 лет.

Самая длительная атака злоумышленников одному абоненту билайн в регионе длилась 4 минуты, за это время оператор заблокировал 151 вызов.

По данным внутренней аналитики билайн, в Липецкой области в 59% случаях мошенники звонили мужчинам (средний возраст клиентов составил 45 лет). Женщинам звонки от злоумышленников поступали реже (средний возраст женщин - 47 лет).

билайн постоянно совершенствует подход к защите абонентов от мошеннических действий и развивает решения, способствующие безопасности клиентов. Недавно оператор обновил сервис «Моя безопасность». Теперь он защищает не только при голосовых вызовах от телефонных злоумышленников или спамеров, но и в самых популярных мессенджерах. Клиенты билайна могут бесплатно активировать сервис в мобильном приложении.

Директор Липецкого отделения билайн Руслан Тер-Григорьянц:

«В наши дни люди всех возрастов часто сталкиваются с телефонным мошенничеством и надоедливыми рекламными звонками. Поэтому билайн стремится предложить своим клиентам технологичные способы защиты. Для родителей маленьких пользователей, например, доступны детские сим-карты, в которых уже подключен сервис «Моя безопасность». Они не только оградят детей от нежелательных и потенциально опасных звонков, но и позволят родителям чувствовать себя спокойнее».

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