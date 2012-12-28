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В России
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52 минуты назад
Росавиация продлила ограничения на полеты над Израилем, Ираном и Ираком
Временные ограничения на полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака продлены до 24 ноября.
1 октября Иран атаковал Израиль сотнями ракет. Росавиация сперва рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов в эти две страны и Ирак, а также через их воздушное пространство. Позднее ведомство смягчило ограничения, разрешив выполнять рейсы с 09:00 до 19:00. Ограничения действовали до 3 ноября, — передает «Интерфакс».
Прямые рейсы из РФ есть в Тель-Авив и Тегеран, через небо Ирана российские авиакомпании летают в ОАЭ, через Ирак — на Сейшелы.
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