Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Утром город встал в одной огромной пробке
Происшествия
У базы «Горицы» горит поле
Происшествия
Липецкая вечЁрка: еще один побег, смена главврача и цветение сирени
Общество
Пассажирка автобуса устроила скандал: ее не пустили в салон из-за самокатов
Происшествия
Объявленного в розыск 51-летнего мужчину нашли мёртвым в лесу
Общество
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липчан всё чаще обманывают сотрудники «энергосбытовой компании» и «электроснабжающей организации»
Происшествия
В Липецкую область снова возвращаются дожди
Погода в Липецке
Женщина-водитель и ее пассажирка пострадали в аварии на улице 9 Мая
Происшествия
Сегодня в Липецке: самый страшный день в году, премьера кино о народном футболисте
Общество
Читать все
Пассажирка автобуса устроила скандал: ее не пустили в салон из-за самокатов
Происшествия
74-летняя липчанка через банкомат перевела мошенникам 3,2 миллиона рублей
Происшествия
Объявленного в розыск 51-летнего мужчину нашли мёртвым в лесу
Общество
Оспорить штраф за «скидки на всё» не удалось
Общество
Массовый побег из ИК-2: обвинение в халатности предъявлено начальнику центра трудовой адаптации
Происшествия
Дело о поножовщине у кафе на улице Космонавтов дошло до суда
Происшествия
В Горицах горел камыш
Происшествия
В Липецкой области растёт число ДТП, связанных с состоянием дорог
Общество
С начала года в Липецкой области сняли с реализации около пяти тысяч немаркированных товаров
Общество
Из-за сильного ветра ельчане остались без света
Происшествия
Читать все
В России
45
52 минуты назад

Росавиация продлила ограничения на полеты над Израилем, Ираном и Ираком

Временные ограничения на полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака продлены до 24 ноября.

Росавиация продлила до 24 ноября действие NOTAM (NOtice To Air Missions - извещение летному составу), рекомендующего российским авиакомпаниям выполнять полеты в/через Израиль, Ирак и Иран только в период с 9:00 до 19:00 по московскому времени, — рассказал представитель ведомства.

1 октября Иран атаковал Израиль сотнями ракет. Росавиация сперва рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов в эти две страны и Ирак, а также через их воздушное пространство. Позднее ведомство смягчило ограничения, разрешив выполнять рейсы с 09:00 до 19:00. Ограничения действовали до 3 ноября, — передает «Интерфакс».

Прямые рейсы из РФ есть в Тель-Авив и Тегеран, через небо Ирана российские авиакомпании летают в ОАЭ, через Ирак — на Сейшелы.
авиасообщение
Израиль
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru