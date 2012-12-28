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В России
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сегодня, 13:52
Россельхознадзор сообщил о начале поставок турецкого сливочного масла в РФ
Турция начала экспортировать сливочное масло в Россию 27 октября, за два дня было импортировано 20 тонн продукции.
«Поставки сливочного масла из Турции в Россию начались 27 октября 2024 года. По данным «ФГИС ВетИС» по состоянию на 29 октября, из Турции в Россию ввезено 20 тонн сливочного масла», — сообщает Россельхознадзор.
Пресс-служба Россельхознадзора также отметила, что увеличение импорта сливочного масла из различных стран поможет стабилизировать рынок в России и обеспечить больший выбор для потребителей. Эти меры направлены на улучшение продовольственной безопасности страны.
Раннее стало известно, что Минсельхоз реализует меры по увеличению поставок этого продукта из-за рубежа. Так, для импорта уже начались закупки сливочного масла из Индии и Ирана — крупных экспортеров этой продукции, — передает РИА Новости.
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