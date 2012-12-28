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В России
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сегодня, 13:07
Синоптик предупреждает москвичей о штормовом циклоне «Мартина»
Рано утром 1 ноября на Москву обрушится штормовой циклон «Мартина».
По его словам, штормовой циклон «Мартина» обрушится на столичный регион уже в 4 часа утра. Начнутся заряды мокрого снега, видимость на дорогах ухудшится до одного километра. В 9 часов утра начнутся интенсивные ливневые дожди, которые смоют небольшой снежный покров.
За сутки (с утра 1 ноября до утра 2 ноября) на Москву выпадет 27 мм или 50% осадков от всей месячной нормы, — сообщил синоптик.
Температура воздуха в столице предстоящей ночью составит 0…+3, днем повысится до +6…+9. Вечером порывы ветра будут достигать штормовых 16-21 метров в секунду. Атмосферное давление рухнет с 741 до 722 мм рт. ст, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.
В выходные температура воздуха понизится до нуля, а дожди перейдут в снегопады.
Временный снежный покров начнет формироваться в российской столице с 3 ноября, а 4 и 5 ноября он достигнет 6 см, — рассказал Тишковец.
«Будьте готовы к ухудшению погоды! Дальше - хуже!» — предупредил он.
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