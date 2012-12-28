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сегодня, 12:25
В Казани с 2025 года введут туристический налог
В Казани с 2025 года введут туристический налог.
«С 1 января 2025 года в Казани начнут взимать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Согласно федеральному законодательству установлен минимальный размер налога — 100 рублей за сутки проживания. Проект решения Казанской городской думы «О туристическом налоге» будет вынесен для обсуждения на сессию Казанской городской думы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для туристов сумма налога будет включена в стоимость номера. В пресс-службе уточнили, что несколько категорий граждан освобождаются от уплаты налога. В том числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды и другие, — передает ТАСС.
«Перечень льгот может быть расширен по решению муниципальных властей. В Казани планируется дополнительно освободить от туристического налога лиц, не достигших 18 лет», — говорится в сообщении.
По предварительным расчетам, новый сбор позволит привлечь в первый год более 150 млн дополнительных средств в бюджет Казани. Эти средства планируют направить на улучшение городской инфраструктуры, общественных пространств, продвижение туристического бренда города.
Накануне в Тамбове и Новосибирске также заявили о введении с 2025 года в городах туристического налога.
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