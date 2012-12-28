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сегодня, 11:45

ЖК «Поколение» — уникальная концепция «Города в городе» в самом центре Липецка

Жилой комплекс «Поколение» на улице Тельмана — это удобное и комфортное жилье в центре Липецка, где под рукой есть всё, что нужно. Сейчас строится первая очередь комплекса — три дома высотой 17-19 этажей.

Здесь задумали концепцию «Города в городе» и с особым подходом отнеслись к вопросам благоустройства. Приобретая квартиру в жилом комплексе, вы получите не просто жильё, а собственный островок благополучия прямо в центре Липецка — удобный, комфортный и зелёный.

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Всё для жизни

Жизнь в центре имеет свои преимущества, в первую очередь в плане инфраструктуры.

В шаговой доступности от жилого комплекса «Поколение» находится средняя школа №24 им. Раковского, а также детский садик №66, дом детского творчества, центр раннего развития детей, школа рисования, детский языковой лагерь и многие другие кружки и секции, которые по достоинству оценят ваши дети. А ещё — торговые и медицинские центры, салоны красоты, кафе. Даже кукольный театр всего в паре минут ходьбы!

«Город в городе» - что это такое?

Самое удивительное, что прямо в центре Липецка у вас не возникнет никакого ощущения городской суеты.

Собственная закрытая и охраняемая территория, на которой есть всё для семейных прогулок, отдыха и безопасной жизни. Многофункциональные детские и спортивные площадки для мини-футбола или баскетбола и т.д. Есть тренажёры и турники для воркаута.

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Не забыли и про функциональность: здесь не будет характерной для крупных городов вечной борьбы за парковочные места. Все потому, что на территории комплекса возводят удобный многоуровневый отдельно стоящий наземный паркинг, и это тоже безусловный плюс.

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Раскроем один секрет: в ЖК «Поколение» планируется даже строительство своего собственного детского садика на 160 мест! Представляете, как это удобно, отводить по утрам ребенка буквально во двор собственного дома и забирать оттуда же.

Первый этаж жилого комплекса будет отдан под коммерческие помещения. Жители смогут воспользоваться их услугами, откроются кафе, ателье, магазины.

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Жильё на любой вкус

Если вы ищите жильё в центре, то ЖК «Поколение» — это для вас. Здесь легко подобрать квартиру по своему вкусу. Обратившись к застройщику, просто невозможно остаться без приемлемого варианта. Ведь в «Поколении» представлены более 70 (!!!) различных планировок. Среди них есть и 1,2-3-комнатные. Имеются небольшие квартиры-студии на экономный кошелёк, и просторные 4-комнатные апартаменты, которые подойдут для всей семьи.

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Что такое «Master bedroom»

А есть и одна новинка, на которую советуем обратить особое внимание - это квартиры со спальнями «Master bedroom». Это спальная комната, в которой находится ванная комната и гардеробная, благодаря чему позволяет хозяевам спокойно отдыхать и заниматься своими делами, не выходя за пределы комнаты.

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Эргономичная жилая среда и изысканный архитектурный облик комплекса, близость парка и удобство жилых помещений позволяет сделать однозначный выбор в пользу ЖК ПОКОЛЕНИЕ.

Звоните в отдел продаж по телефону: +7 (4742) 505-101 или приходите: г. Липецк, ул. Фрунзе, 15. 

сайт  поколение48.рф

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