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В России
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51 минуту назад
В России предложили ввести регулирование риелторской деятельности
В пояснительной записке говорится, что сегодня законодательством РФ не определены требования к предпринимателям в сфере операций с недвижимостью. Поэтому заниматься этим бизнесом может практически любое юридическое или физическое лицо. В документе также указывается, что в настоящее время на рынке недвижимости работают порядка 30 тыс. юрлиц и от 200 до 400 тыс. индивидуальных риелторов (ИП и самозанятые). Причем зачастую, последние оказывают услуги без заключения договоров, оплаты налогов.
«Суммарная годовая выручка риелторского рынка в РФ сегодня, по оценкам Российской гильдии риелторов, составляет более 150 млрд рублей. При этом уровень «серой» зоны налогообложения на вторичном рынке недвижимости достигает 80%. Только налоговый эффект от «обеления» этого рынка составит более 10 млрд рублей в год», — говорится в документе.
Главная причина разработки законопроекта — это то, что граждане не защищены от мошенников, заявила «Известиям» Светлана Разворотнева.
«Сегодня любой человек без образования, судимый, не разбирающийся в юриспруденции, не имеющий никакой квалификации, может напечатать 10 визиток и начать риелторскую деятельность. Проверить насколько он профессионально оказывает эти услуги граждане не могут», — пояснила депутат.
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