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сегодня, 16:21

В Госдуме отклонили закон о праве выбора между ЕГЭ и традиционным экзаменом

Проектом предлагалось предоставить альтернативу сдавать по желанию единый государственный экзамен (ЕГЭ) или госэкзамены, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект депутатов от ЛДПР, которым предлагается отменить обязательную сдачу Единого государственного экзамена при выпуске из школы и дать право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами, — передает ТАСС.

Как отметил в своем заключении профильный комитет Госдумы по просвещению, установленный порядок проведения ЕГЭ «гарантирует единые подходы к определению уровня освоения образовательных программ и качеству подготовки обучающихся в разных субъектах РФ, дает гарантию объективности результатов экзаменов и обеспечивает прозрачность получения аттестата о среднем общем образовании и отбора абитуриентов в высшие учебные заведения вне зависимости от региона проживания и населенного пункта».

В комитете отметили, что содержание ЕГЭ ориентировано на федеральные государственные образовательные стандарты и выстроено таким образом, «чтобы раскрыть потенциал выпускника и дать ему возможность продемонстрировать не только знания, но и умения анализировать, сопоставлять и систематизировать информацию, представленную в различных формах, развернуто излагать свои мысли». Помимо этого, предлагаемая вариативность в выборе формы сдачи экзамена фактически упраздняет систему совмещения выпускных и вступительных экзаменов в высшие учебные заведения, «что ставит в неравное положение абитуриентов», — полагают в комитете.
экзамен
образование
ЕГЭ
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