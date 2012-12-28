В Госдуме отклонили закон о праве выбора между ЕГЭ и традиционным экзаменом

Проектом предлагалось предоставить альтернативу сдавать по желанию единый государственный экзамен (ЕГЭ) или госэкзамены, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.