Коксохимическому производству НЛМК исполнилось 65 лет

На Новолипецком металлургическом комбинате отметили 65 лет коксохимического производства. В честь юбилея лучших работников наградили корпоративными наградами, сотрудников и ветеранов поздравили руководители комбината.

Первый новолипецкий кокс для выплавки чугуна получили в 1959 году на кокосовой батарее №4. В последующие годы в эксплуатацию ввели еще семь коксовых батарей, а липецкий коксохим стал одним из лидеров в стране по объему производимого кокса и его качеству.

В настоящее время все основные технологические агрегаты КХП прошли модернизацию и считаются одними из самых экологичных в отрасли. Производство ведут на 4 батареях нового поколения с беспылевой выдачей кокса. Улавливаемую пыль используют в производстве металлургических брикетов для доменных печей, внедряются и другие безотходные технологии. Например, технологическая вода проходит биохимическую очистку на уникальной в стране установке и возвращается в производство. Весь газ от нагрева углей в кокосовых батареях очищают на новом комплексе улавливания и используют в качестве топлива на самих агрегатах и на электростанции комбината.







- Наше коксохимическое производство постоянно развивается, - рассказывает Алексей Копылов, начальник участка коксовых батарей. – Теперь цифровые технологии контролируют состояние топлива, выделение газа, самостоятельно рассчитывают состав углей. Все это улучшает качество продукции, экологию производства и условия труда на рабочих метах.

Сегодня на коксохимическом производстве НЛМК трудятся 628 сотрудников. Многие из них отдали предприятию не один десяток лет.







- В нашей семье все связаны с коксохимическим производством, - рассказывает Евгения Ярцева, специалист участка подготовки производства КХП. - Мама отработала на коксохиме 38 лет, с мужем мы здесь познакомились, а теперь и сын пришел сюда работать. Наше производство – начало всей металлургии и мы этим гордимся.

Ежегодное производство кокса в Липецке составляет более 2,5 млн тонн. А всего коксохимическое производство НЛМК за 65 лет произвело более 220 миллионов тонн кокса для доменных печей комбината.



Реклама. ПАО "НЛМК"