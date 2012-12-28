Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Главврачу больницы «Свободный сокол» не продлили контракт
Общество
Из исправительного центра на Механизаторов в Липецке сбежали двое осужденных
Происшествия
Липчанина нашли мертвым в садовом домике
Происшествия
Азартный полицейский не декларировал выигрыш в 716 тысяч рублей
Происшествия
В Липецке зацвела сирень
Общество
Родители двухлетнего мальчика отсудили у двух больниц 2 миллиона 313 тысяч рублей
Здоровье
Присяжные оправдали подсудимого по делу о смертельной драке у кафе
Происшествия
Александр Ушаков: «Моя семья на данный момент довольна!»
Общество
Водитель «Киа» сбил парня, а потом случился «паровоз»
Происшествия
Пожилой липчанин оставил в парке Победы сумку на радость безработного: украдены деньги и украшения
Происшествия
Читать все
Капремонт поликлиники № 1 закончится к концу года
Общество
На стадионе «Металлург» смонтировали новую систему подогрева
Спорт
Девушка из Лебедяни уже гарантировала себе медаль первенства мира по боксу
Спорт
В Липецкую область снова возвращаются дожди
Погода в Липецке
Липчан всё чаще обманывают сотрудники «энергосбытовой компании» и «электроснабжающей организации»
Происшествия
У базы «Горицы» горит поле
Происшествия
Красавицам не хватило опыта: наши девушки остались без медалей чемпионата мира по борьбе
Спорт
Липецкая вечЁрка: еще один побег, смена главврача и цветение сирени
Общество
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В гараже частного дома в Ельце нашли труп
Происшествия
Читать все
НЛМК Live
888
вчера, 15:50

Коксохимическому производству НЛМК исполнилось 65 лет

На Новолипецком металлургическом комбинате отметили 65 лет коксохимического производства. В честь юбилея лучших работников наградили корпоративными наградами, сотрудников и ветеранов поздравили руководители комбината.

Первый новолипецкий кокс для выплавки чугуна получили в 1959 году на кокосовой батарее №4. В последующие годы в эксплуатацию ввели еще семь коксовых батарей, а липецкий коксохим стал одним из лидеров в стране по объему производимого кокса и его качеству.

В настоящее время все основные технологические агрегаты КХП прошли модернизацию и считаются одними из самых экологичных в отрасли. Производство ведут на 4 батареях нового поколения с беспылевой выдачей кокса. Улавливаемую пыль используют в производстве металлургических брикетов для доменных печей, внедряются и другие безотходные технологии. Например, технологическая вода проходит биохимическую очистку на уникальной в стране установке и возвращается в производство. Весь газ от нагрева углей в кокосовых батареях очищают на новом комплексе улавливания и используют в качестве топлива на самих агрегатах и на электростанции комбината.

Юбилей КХП 2.jpg

- Наше коксохимическое производство постоянно развивается, - рассказывает Алексей Копылов, начальник участка коксовых батарей. – Теперь цифровые технологии контролируют состояние топлива, выделение газа, самостоятельно рассчитывают состав углей. Все это улучшает качество продукции, экологию производства и условия труда на рабочих метах.

Сегодня на коксохимическом производстве НЛМК трудятся 628 сотрудников. Многие из них отдали предприятию не один десяток лет.

Юбилей КХП 3.jpg

- В нашей семье все связаны с коксохимическим производством, - рассказывает Евгения Ярцева, специалист участка подготовки производства КХП. - Мама отработала на коксохиме 38 лет, с мужем мы здесь познакомились, а теперь и сын пришел сюда работать. Наше производство – начало всей металлургии и мы этим гордимся.

Ежегодное производство кокса в Липецке составляет более 2,5 млн тонн. А всего коксохимическое производство НЛМК за 65 лет произвело более 220 миллионов тонн кокса для доменных печей комбината.

Реклама. ПАО "НЛМК"


Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru