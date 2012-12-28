Пожилой липчанин оставил в парке Победы сумку на радость безработного: украдены деньги и украшения
Липчан всё чаще обманывают сотрудники «энергосбытовой компании» и «электроснабжающей организации»
В России
128
сегодня, 15:38
На портале «Госуслуг» начали предлагать перенос почты с Gmail на другие платформы
Первые сообщения о проблемах с учетными записями Google появились в начале сентября.
«Вы используете для доступа к «Госуслугам» почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля. Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», — получают соответствующие уведомления пользователи.
Им предлагается заменить почту @gmail.com на любую другую, указав новый адрес в настройках личного кабинета. При этом в сообщении указывается, что можно воспользоваться сервисом @xmail.ru от российской компании VK, который уже интегрирован с «Госуслугами».
В конце сентября Минцифры РФ рекомендовало пользователям сервисов американской корпорации Google в России создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы, — передает ТАСС.
В начале сентября подтверждение нового аккаунта в Google с помощью российского мобильного номера стало невозможным. Так, система позволяет сделать все шаги для создания новой учетной записи — выбрать имя, пол и дату рождения, придумать название почты и пароль к ней. Но подтвердить аккаунт через мобильный номер РФ не получится, так как при попытке зарегистрироваться через него появляется строчка «этот номер нельзя использовать для подтверждения».
0
0
0
0
0
Комментарии