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В России
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сегодня, 15:38

На портале «Госуслуг» начали предлагать перенос почты с Gmail на другие платформы

Первые сообщения о проблемах с учетными записями Google появились в начале сентября.

Пользователям портала госуслуг, которые регистрировали свою учетную запись при помощи почтового сервиса Gmail, предложено воспользоваться переносом почтового адреса на другие платформы — в частности, на XMail от VK.

«Вы используете для доступа к «Госуслугам» почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля. Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», — получают соответствующие уведомления пользователи.

Им предлагается заменить почту @gmail.com на любую другую, указав новый адрес в настройках личного кабинета. При этом в сообщении указывается, что можно воспользоваться сервисом @xmail.ru от российской компании VK, который уже интегрирован с «Госуслугами».

В конце сентября Минцифры РФ рекомендовало пользователям сервисов американской корпорации Google в России создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы, — передает ТАСС.

В начале сентября подтверждение нового аккаунта в Google с помощью российского мобильного номера стало невозможным. Так, система позволяет сделать все шаги для создания новой учетной записи — выбрать имя, пол и дату рождения, придумать название почты и пароль к ней. Но подтвердить аккаунт через мобильный номер РФ не получится, так как при попытке зарегистрироваться через него появляется строчка «этот номер нельзя использовать для подтверждения».
Госуслуги
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