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В России
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сегодня, 14:55
Госдума приняла закон о конфискации денег и имущества за организацию незаконной миграции
Число преступлений в сфере организации незаконной миграции растет. Принятое решение устанавливает, что все деньги, имущество и ценности, полученные в результате организации незаконной миграции, будут подлежать конфискации.
«Количество преступлений в этой сфере растет: в 2023 году их число увеличилось на 79,6 %, за семь месяцев 2024 года — в 2,8 раза к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные приводит МВД», — написал в своем Телеграм-канале председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
По его словам, «принятым решением устанавливается: полученное в результате организации незаконной миграции, — деньги, имущество и ценности — подлежит конфискации».
«Этот закон стал 12-м с начала 2024 года из числа направленных на совершенствование миграционной политики», — заключил Вячеслав Володин.
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