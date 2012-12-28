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сегодня, 14:55

Госдума приняла закон о конфискации денег и имущества за организацию незаконной миграции

Число преступлений в сфере организации незаконной миграции растет. Принятое решение устанавливает, что все деньги, имущество и ценности, полученные в результате организации незаконной миграции, будут подлежать конфискации.

Депутаты единогласно приняли во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым вносятся изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса РФ, дополняющие ее статьей 322.1 «Организация незаконной миграции». Теперь деньги, имущество и ценности, полученные в результате организации незаконной миграции, будут конфисковывать, — говорится на сайте Госдумы.

«Количество преступлений в этой сфере растет: в 2023 году их число увеличилось на 79,6 %, за семь месяцев 2024 года — в 2,8 раза к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные приводит МВД», — написал в своем Телеграм-канале председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

По его словам, «принятым решением устанавливается: полученное в результате организации незаконной миграции, — деньги, имущество и ценности — подлежит конфискации».

«Этот закон стал 12-м с начала 2024 года из числа направленных на совершенствование миграционной политики», — заключил Вячеслав Володин.
мигранты
конфискация
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