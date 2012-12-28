Госдума приняла закон о конфискации денег и имущества за организацию незаконной миграции

Число преступлений в сфере организации незаконной миграции растет. Принятое решение устанавливает, что все деньги, имущество и ценности, полученные в результате организации незаконной миграции, будут подлежать конфискации.