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В России
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сегодня, 14:11
В Роспотребнадзоре не выявили случаев заболевания лихорадкой Ласса в РФ
Единственный случай заболевания был обнаружен в США у человека, вернувшегося из Западной Африки.
По имеющийся информации, в штате Айова США зарегистрирован один предполагаемый случай заболевания лихорадкой Ласса, связанный с завозом инфекции из эндемичной страны, — пояснили в пресс-службе.
«Роспотребнадзор на системной основе проводит оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации в России и зарубежных странах. На территории РФ случаев заболевания лихорадкой Ласса не зарегистрировано», — говорится в сообщении.
Специалистами Роспотребнадзора разработана высокочувствительная тест-система для диагностики лихорадки Ласса, — отметили в ведомстве.
Также Роспотребнадзор сотрудничает с коллегами из стран Африки для мониторинга и изучения опасных инфекций. На континенте действуют два совместных научно-исследовательских центра и несколько мобильных противоэпидемических лабораторий ведомства, — пояснили в пресс-службе.
Лихорадка Ласса — острое вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы, геморрагическим синдромом. Основными носителями инфекции являются африканские крысы. Заболевание эндемично для таких стран, как Бенин, Гвинея, Гана, Либерия, Мали, Сьерра-Леоне и Нигерия, — передает РИА Новости.
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