Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Главврачу больницы «Свободный сокол» не продлили контракт
Общество
В отношении беглецов из ИК-2 возбуждены новые уголовные дела
Происшествия
Уличных пачкунов записала камера наблюдения
Происшествия
Липчанина нашли мертвым в садовом домике
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Дело Ангела передано в суд
Происшествия
Азартный полицейский не декларировал выигрыш в 716 тысяч рублей
Происшествия
Присяжные оправдали подсудимого по делу о смертельной драке у кафе
Происшествия
Липецкая вечЁрка: 1000 сорванных в Липецке рейсов, будет ли пересчитана плата за отопление и спасение селезня
Общество
Водитель «Киа» сбил парня, а потом случился «паровоз»
Происшествия
Читать все
Александр Ушаков: «Моя семья на данный момент довольна!»
Общество
К камню-памятнику жертвам политических репрессий липчане с утра несут цветы
Общество
В «Технопарке — Липецк» новый руководитель: десятый по счету со времени создания
Общество
Из исправительного центра на Механизаторов в Липецке сбежали двое осужденных
Происшествия
Пожилой липчанин оставил в парке Победы сумку на радость безработного: украдены деньги и украшения
Происшествия
Капремонт поликлиники № 1 закончится к концу года
Общество
Для зимней уборки Липецка мэрия приобрела 18 единиц новой техники и обзаводится подрядчиками для частного сектора
Общество
70-летний мужчина едва не остался без руки при ремонте машины
Происшествия
Липчан всё чаще обманывают сотрудники «энергосбытовой компании» и «электроснабжающей организации»
Происшествия
Липчане стали чаще банкротиться
Общество
Читать все
В России
58
сегодня, 14:11

В Роспотребнадзоре не выявили случаев заболевания лихорадкой Ласса в РФ

Единственный случай заболевания был обнаружен в США у человека, вернувшегося из Западной Африки.

В России не выявили случаев заболевания лихорадкой Ласса, — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По имеющийся информации, в штате Айова США зарегистрирован один предполагаемый случай заболевания лихорадкой Ласса, связанный с завозом инфекции из эндемичной страны, — пояснили в пресс-службе.

«Роспотребнадзор на системной основе проводит оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации в России и зарубежных странах. На территории РФ случаев заболевания лихорадкой Ласса не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

Специалистами Роспотребнадзора разработана высокочувствительная тест-система для диагностики лихорадки Ласса, — отметили в ведомстве.

Также Роспотребнадзор сотрудничает с коллегами из стран Африки для мониторинга и изучения опасных инфекций. На континенте действуют два совместных научно-исследовательских центра и несколько мобильных противоэпидемических лабораторий ведомства, — пояснили в пресс-службе.

Лихорадка Ласса — острое вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы, геморрагическим синдромом. Основными носителями инфекции являются африканские крысы. Заболевание эндемично для таких стран, как Бенин, Гвинея, Гана, Либерия, Мали, Сьерра-Леоне и Нигерия, — передает РИА Новости.
лихорадка Ласса
здоровье
болезни
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru