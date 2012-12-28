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сегодня, 20:49
Четверо пострадали при жесткой посадке Ан-2 в Ставропольском крае
"На борту находилось девять человек, среди которых восьмилетний ребенок. Четыре человека пострадали, из них трое госпитализированы. Погибших нет", — отметили в ведомстве. На месте работают 11 специалистов и пять единиц техники МЧС России.
Инцидент произошел около Ессентуков. Самолет вынужденно приземлился на развилке город Ессентуки — станица Суворовская. По словам главы Предгорного муниципального округа Николая Бондаренко, перед инцидентом Ан-2 потерял мощность.
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