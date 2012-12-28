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28
22 минуты назад

«Росатом» может построить вторую АЭС в Турции

Росатом получил от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана предложение построить вторую АЭС в Турции, на площадке "Синоп". Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, передает ТАСС.

"Это предложение, которое нам сделал президент Турции господин Эрдоган. Он разговаривал об этом с президентом России Владимиром Путиным. И мы сейчас ведем на правительственном уровне консультации о возможном расширении нашего присутствия в Турции на площадке "Синоп", которая находится на Черном море", - сказал Лихачев.

По его словам, турецкий бизнес "почувствовал вкус к атомным технологиям". "Турки умеют обучаться тем требованиям, тем задачам, которые есть в атомной энергетике. И нас в этом активно поддерживает турецкий бизнес, чтобы мы продолжили свое строительство. Это будет максимально унифицированное решение. Поскольку мы отработали основные пилотные подходы на проекте "Аккую", то максимально все, что можно будет унифицировать, типизировать, мы будем развивать непосредственно на площадке "Синоп", - отметил Лихачев.

Возводимая Росатомом АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate ("строй-владей-эксплуатируй").
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