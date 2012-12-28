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В России
40
28 минут назад

Школьник получил пулевое ранение во время стрелковых занятий

Ученик школы в Пермском крае был ранен из пневматической винтовки во время учебных стрельб, возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК России.

По данным ведомства, днём 16 октября в спортивном зале школы в селе Ёгва Кудымкарского муниципального округа Пермского края во время учебных стрельб из пневматического оружия подросток получил проникающее пулевое ранение головы. Повреждение квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Мальчика быстро госпитализировали, ему оказывают помощь медики.

"По факту халатности, допущенной должностным лицом общеобразовательной школы, в результате которой ученик школы был ранен из пневматической винтовки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в Telegram-канале СУСК по Пермскому краю.

Следователи допросили свидетелей инцидента, изъяли в школе необходимую документацию.
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