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В России
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32 минуты назад

Российскую треш-стримершу задержали по делу об осквернении памятника

В Орле сотрудники правоохранительных органов задержали треш-стримершу Веру Егоренкову, наиболее известную под псевдонимом Голубка, по делу об оскорблении символов воинской славы России. Об этом сообщает ТАСС. В отношении женщины по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкина в отношении жительницы Северного района города Орла возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России). <...> В настоящее время подозреваемая задержана следователем", - говорится в сообщении.

Предварительно, поводом для возбуждения дела против блогерши стал отрывок стрима, на котором она плюет в изображение головы монумента «Родина-мать», наложенное на видео. После этого она несколько раз ударяет по изображению тряпкой.

Отмечено, что по ее месту жительству проведен обыск, в ходе которого изъяты носители компьютерной информации, по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, назначены судебные экспертизы. "В суд следователем запланировано направление ходатайства об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.
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